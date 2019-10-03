Захарова назвала слова Зеленского об убийстве Дугиной новым звеном в цепочке лжи

По ее словам, на сайте "Миротворец" напротив фамилии журналистки стоит отметка "ликвидирована".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова президента Украины Владимира Зеленского об убийстве журналистки Дарьи Дугиной новым звеном в цепочке лжи. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

По словам Зеленского, убийство Дугиной не является ответственностью Киева. Он подчеркнул, что журналистка не интересует Киев, поскольку не является гражданкой его страны.

Захарова отметила, что на сайте "Миротворец", по словам постпреда РФ Василия Небензя на заседании ООН, напротив фамилии Дугиной стоит отметка "ликвидирована". Она добавила, что считает "Миротворец" "абсолютно экстремистской вещью", которая нарушает права человека.

И после этого киевский режим заявляет, что он не имеет к этому никакого отношения? Это очередное звено в цепочке лжи. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова высказалась о сносе советских памятников.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik