По словам дипломата, страны Восточной и Северной Европы выполняют задачу своих режимов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о сносе советских памятников. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, страны Восточной и Северной Европы будут продолжать сносить памятник советским воинам, поскольку это задача их режимов. Она пояснила, что их цель заключается в демонтаже исторической памяти.

Ветераны, участники боевых действий, жертвы концлагерей ушли. Остались только памятники, которые напоминали, несли информацию по этой исторической линии. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

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Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik