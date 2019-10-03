Захарова: Зеленский должен выступать перед украинцами, стоя на коленях

Дипломат напомнила о том, какие предвыборные обещания дал президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский должен выступать перед своим народом, стоя на коленях. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат напомнила о том, какие предвыборные обещания дал Зеленский, когда собирался стать президентом Украины. По словам Захаровой, на одном из выступлений нынешний глава государства упал на колени и сказал, что "готов встать на колени перед каждой матерью, которая потеряла своего ребенка".

У меня только один вопрос: а чего же он сейчас сидит в кресле? Что же он, так развалившись, все время позирует на каких-то стульях, банкетках, ступеньках? Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова заявила, что Варшава не намерена играть даже по собственным правилам.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik