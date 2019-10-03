Захарова: Варшава не намерена играть даже по собственным правилам

Варшава не намерена играть даже по собственным правилам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Комментируя призыв президента Польши Анджея Дуды демонтировать газопровод "Северный поток-2", дипломат отметила, что Варшава хочет таким образом разыграть геополитическую и энергетическую карту при полном забвении всех обещаний и клятв в евросолидарности. Также Захарова подвергла критике отказ Польши поставлять нефть в Германию по трубопроводу "Дружба" для замены импорта российских энергоресурсов.
Ранее Захарова заявила, что убийство Дарьи Дугиной потрясло людей.
Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik
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