Захарова: Варшава не намерена играть даже по собственным правилам

Дипломат ответила на призыв президента Польши демонтировать "Северный поток-2".

Варшава не намерена играть даже по собственным правилам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Комментируя призыв президента Польши Анджея Дуды демонтировать газопровод "Северный поток-2", дипломат отметила, что Варшава хочет таким образом разыграть геополитическую и энергетическую карту при полном забвении всех обещаний и клятв в евросолидарности. Также Захарова подвергла критике отказ Польши поставлять нефть в Германию по трубопроводу "Дружба" для замены импорта российских энергоресурсов.

Ранее Захарова заявила, что убийство Дарьи Дугиной потрясло людей.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik