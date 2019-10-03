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Захарова: Варшава не намерена играть даже по собственным правилам

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Дипломат ответила на призыв президента Польши демонтировать "Северный поток-2".

Варшава не намерена играть даже по собственным правилам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Комментируя призыв президента Польши Анджея Дуды демонтировать газопровод "Северный поток-2", дипломат отметила, что Варшава хочет таким образом разыграть геополитическую и энергетическую карту при полном забвении всех обещаний и клятв в евросолидарности. Также Захарова подвергла критике отказ Польши поставлять нефть в Германию по трубопроводу "Дружба" для замены импорта российских энергоресурсов.

Ранее Захарова заявила, что убийство Дарьи Дугиной потрясло людей.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: мария захарова, мид россии, польша
Категории: Лента новостей, Новости России,

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