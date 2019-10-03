Захарова: убийство Дарьи Дугиной потрясло людей

Также дипломат отметила, что отсутствие реакции на Западе является показательной.

Убийство журналистки Дарьи Дугиной потрясло людей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, тех, кого не потрясла эта трагедия, нельзя назвать людьми. Захарова посоветовала придумать название этим людям. Также дипломат отметила, что отсутствие реакции на Западе на смерть Дугиной является показательной.

Никаких призывов к киевскому режиму, никакого порицания. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Напомним, что Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Московской области. По информации силовиков. за гибелью журналистки стоят украинские спецслужбы.

Ранее Зеленский заявил, что Киев не несет ответственности за убийство Дарьи Дугиной.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik