Зеленский заявил, что Киев не несет ответственности за убийство Дарьи Дугиной

Украинский президент заявил, что не интересуется судьбой российской гражданки.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что власти Украины не несут ответственности за убийство российской журналистки Дарьи Дугиной. Соответствующее заявление глава государства сделал во время пресс-конференции, созванной по завершению международного онлайн-саммита "Крымская платформа".

Это точно не наша ответственность. Не наша гражданка, нас не интересует. И она находится не на территории Украины. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Московской области. Силовики уточнили, что за гибелью журналистки стоят украинские спецслужбы, а исполнителем преступления стала украинская гражданка Наталья Вовк. Иностранка прибыла в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после подрыва машины женщина вместе с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.

Зеленский заявил, что Киев будет "возвращать" Крым "любыми средствами".

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України