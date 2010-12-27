В Ленобласти поймали жестокого убийцу из Беларуси

В минувший понедельник, 11 ноября, правоохранительные службы Тихвинского района Ленобласти задержали преступника из Беларуси. На родине мужчина обвиняется в совершении серии жестоких убийств и грабежей, сообщает информационное агентство 47News.

Задержали мигранта на территории промышленной зоны Тихвинского вагоностроительного завода. Преступником оказался 37-летний житель Могилёвской области Республики Беларусь.

По информации полиции, в Беларуси мужчину ожидает суд по статье "убийство двух или более лиц" с отягчающими обстоятельствами, среди которых "убийство заведомо находящегося в беспомощном состоянии, из корыстных побуждений, в группе, с особой жестокостью, а также с целью скрыть другое преступление". Также белорусские правоохранители ищут его в рамках уголовного дела, возбуждённого по статье "разбой, совершенный организованной группой, либо с причинением тяжкого телесного повреждения, либо с целью завладения имуществом в особо крупном размере.