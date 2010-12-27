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В Ленобласти поймали жестокого убийцу из Беларуси
Сегодня, 15:18
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KaterinaKono13
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В Ленобласти поймали жестокого убийцу из Беларуси

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У себя на родине мужчина состоит в розыске, его обвиняют в серии убийств и грабежей с отягчающими обстоятельствами.

В минувший понедельник, 11 ноября, правоохранительные службы Тихвинского района Ленобласти задержали преступника из Беларуси. На родине мужчина обвиняется в совершении серии жестоких убийств и грабежей, сообщает информационное агентство 47News. 

Задержали мигранта на территории промышленной зоны Тихвинского вагоностроительного завода. Преступником оказался 37-летний житель Могилёвской области Республики Беларусь. 

По информации полиции, в Беларуси мужчину ожидает суд по статье "убийство двух или более лиц" с отягчающими обстоятельствами, среди которых "убийство заведомо находящегося в беспомощном состоянии, из корыстных побуждений, в группе, с особой жестокостью, а также  с целью скрыть другое преступление". Также белорусские правоохранители ищут его в рамках уголовного дела, возбуждённого по статье "разбой, совершенный организованной группой, либо с причинением тяжкого телесного повреждения, либо с целью завладения имуществом в особо крупном размере.  

В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания ОМВД по Тихвинскому району, ожидается передача преступника на родину. 

Источник: информационное агентство 47News

Теги: выборг , криминальные новости , мигранты-грабители , новости выборга , новости ленобласти , тихвино , убийства
Категории: Выборг

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