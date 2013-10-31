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Петербуржцам показали, как будет выглядеть достроенная "СКА Арена"
Сегодня, 22:36
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Петербуржцам показали, как будет выглядеть достроенная "СКА Арена"

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Вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский подчеркнул, что стадион начнет работу осенью этого года.

Внешний облик строящейся "СКА Арены" был согласован Комитетом по градостроительству и архитектуре Петербурга. Об этом рассказали на сайте ведомства сегодня, 9 августа.

Выдать документы решили еще 26 июля. В этот день КГА разместил тендер  будущего стадиона, где можно увидеть, как будет выглядеть объект со стороны Кузнецовской улицы, проспектов Космонавтов и Юрия Гагарина.

Вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский подчеркнул, что "СКА Арена" начнет работу осенью этого года.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге территорию около "СКА Арены" планируют застроить жилыми домами. 

Фото: пресс-служба КГА

Теги: ска арена, строительство стадиона
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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