Петербуржцам показали, как будет выглядеть достроенная "СКА Арена"

Вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский подчеркнул, что стадион начнет работу осенью этого года.

Внешний облик строящейся "СКА Арены" был согласован Комитетом по градостроительству и архитектуре Петербурга. Об этом рассказали на сайте ведомства сегодня, 9 августа.

Выдать документы решили еще 26 июля. В этот день КГА разместил тендер будущего стадиона, где можно увидеть, как будет выглядеть объект со стороны Кузнецовской улицы, проспектов Космонавтов и Юрия Гагарина.

Вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский подчеркнул, что "СКА Арена" начнет работу осенью этого года.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге территорию около "СКА Арены" планируют застроить жилыми домами.

Фото: пресс-служба КГА