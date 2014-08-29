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В Петербурге территорию около "СКА Арены" планируют застроить жилыми домами
Сегодня, 18:12
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В Петербурге территорию около "СКА Арены" планируют застроить жилыми домами

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Инициаторы проекта хотят возвести 12-14-этажные дома площадью 195 тыс. "квадратов", школу на 1150 учеников и детский сад на 270 мест.

Промзону у "СКА Арены" в 16,3 га на южной стороне Благодатной улицы могут застроить многоэтажками. Об этом пишет "Деловой Петербург" сегодня, 9 августа.

Заявку на возведение жилых домов подала группа юридических и физических лиц. Они пояснили, что земля – их собственность. Исключением стал участок, арендованный Автотранспортным предприятием №17. 

Инициаторы проекта планируют построить 12-14-этажные дома площадью 195 тыс. "квадратов", школу на 1150 учеников и детский сад на 270 мест. 

Ранее на Piter.TV: вокруг комплекса "СКА Арена" в Петербурге появится спортивный кластер.

Фото: пресс-служба ООО "СКА Арена"

Теги: ска арена, строительство жилых домов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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