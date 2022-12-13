Вокруг комплекса «СКА Арена» в Петербурге появится спортивный кластер

Вблизи ледовой арены любители спорта смогут заниматься лёгкой атлетикой, футболом, баскетболом и другими видами физической активности.

В Северной столице продолжается подготовка к открытию комплекса "СКА Арена". Вокруг ледовой арены планируется возвести спортивный кластер. Об этом рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский в рамках прямой линии телеканала "Санкт-Петербург".

Пиотровский напомнил, что "СКА Арена" является самой большой в мире ледовой ареной. По площади она превосходит даже арену в Торонто. Кластер вокруг объекта позволит любителям спорта заниматься лёгкой атлетикой, футболом, баскетболом и другими видами физической активности.

По словам вице-губернатора, кластер сделает арену точкой притяжения по аналогии с Кронштадтом: город заполнился туристами и отдыхающими после открытия парка "Остров фортов".

Ранее мы сообщили о том, что "СКА Арену" введут в строй в этом году.

Фото: ВКонтакте / Комитет по строительству