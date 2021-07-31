Блинная "Чайная ложка" открылась на Гороховой улице

В заведении 45 посадочных мест. В запуск вложили 3 млн рублей.

Во вторник, 20 декабря, открылась блинная "Чайная ложка". Это перезапуск бренда из Петербурга, который был популярен в середине нулевых. Об этом пишет РБК.

Блинная открылась на Гороховой, 41, на площади 125 квадратных метров. В заведении 45 посадочных мест. В запуск вложили 3 млн рублей.

Напомним, что блинная открылась в 2001 году. Ее основали предприниматели предприниматели Борис Крупкин и Михаил Августин. Это была одна из первых сетей быстрого питания, которая специализировалась на блинах. В 2007 году Крупкин и Августин продали 24% своих акций фонду "Нева-Русь". С тех пор владельцы компании неоднократно менялись.

В 2019 году закрыли все рестораны. Сейчас права на торговую марку получил основатель и генеральный директор "Чайникофф" Михаил Гусейнов. В 2023 году он хочет открыть 25-30 заведений как собственных, так и по франшизе.

Ранее оператор Fun&Sun вывезет в Петербург 150 туристов, застрявших в Египте из-за закрытия неба для перевозчика iFly.

Фото: Pxhere

