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Оператор Fun&Sun вывезет в Петербург 150 туристов, застрявших в Египте из-за закрытия неба для перевозчика iFly
Сегодня, 17:59
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Оператор Fun&Sun вывезет в Петербург 150 туристов, застрявших в Египте из-за закрытия неба для перевозчика iFly

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Отдыхающие будут доставлены в Северную столицу авиакомпанией Red Wings.

Турфирма  Fun&Sun сегодня, 17 декабря, отправит в Петербург своих 150 клиентов, застрявших в Египте. Туристы не могут выехать из жаркого курорта из-за закрытия Иорданией неба для перелетов авиакомпании iFly. Об этом сообщили "РИА Новости". 

Отдыхающие будут доставлены в Северную столицу авиакомпанией Red Wings. Отсюда они направятся в Москву и Екатеринбург. 

Желающие остаться в Египте получат  питание и проживание, сказал генеральный директор Fun&Sun Владимир Рубцов.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге в субботу задержали восемь рейсов.

Фото: Pxhere

Теги: ifly, египет, иордания, отдых, россия египет, туризм
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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