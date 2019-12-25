Оператор Fun&Sun вывезет в Петербург 150 туристов, застрявших в Египте из-за закрытия неба для перевозчика iFly

Отдыхающие будут доставлены в Северную столицу авиакомпанией Red Wings.

Турфирма Fun&Sun сегодня, 17 декабря, отправит в Петербург своих 150 клиентов, застрявших в Египте. Туристы не могут выехать из жаркого курорта из-за закрытия Иорданией неба для перелетов авиакомпании iFly. Об этом сообщили "РИА Новости".

Отдыхающие будут доставлены в Северную столицу авиакомпанией Red Wings. Отсюда они направятся в Москву и Екатеринбург.

Желающие остаться в Египте получат питание и проживание, сказал генеральный директор Fun&Sun Владимир Рубцов.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге в субботу задержали восемь рейсов.

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