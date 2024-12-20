На детской площадке в Светогорске девочка получила сотрясение мозга

В Ленобласти 11-летняя девочка травмировала голову на детской площадке около дома. Врачи отправили ее на амбулаторное лечение, стало известно АН "Оперативное прикрытие".
Ребенка привезли в Выборгскую центральную районную больницу 3 мая с травмой носа и головной болью. По словам матери пострадавшей, девочка ударилась переносицей об горку на площадке у дома по Красноармейской улице в Светогорске. Медики констатировали сотрясение головного мозга без открытой внутричерепной раны, однако не госпитализировали.
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Фото: Piter.TV
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