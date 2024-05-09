Петербургскую школу оштрафовали на 50 тысяч за сломанный на перемене нос

Администрация учебного заведения свою вину отрицала.

Мировой судья участка №176 Санкт-Петербурга признала одну из городских школ виновной в нарушении законодательства в сфере охраны прав несовершеннолетних. Образовательное учреждение привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 5.57 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов Петербурга.

Как следует из материалов дела, 14 января 2025 года во время перемены в школьном коридоре произошёл конфликт между учащимися. Семиклассник нанёс удар ученику восьмого класса. Пострадавший получил серьёзные травмы: врачи диагностировали перелом носа и сотрясение мозга.

По итогам проверки было установлено, что в момент инцидента школа не обеспечила надлежащий контроль за безопасностью обучающихся, чем нарушила право восьмиклассника на охрану здоровья в учебное время.

Администрация учебного заведения свою вину отрицала, однако суд счёл доводы защиты недостаточными. В результате учреждению назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv