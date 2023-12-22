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На 631-м километре автодороги "Россия" произошло смертельное ДТП с участием каршеринга и грузовика
Сегодня, 22:36
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На 631-м километре автодороги "Россия" произошло смертельное ДТП с участием каршеринга и грузовика

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Полиция устанавливает детали и обстоятельства аварии, проводится проверка.

Днем в четверг, 22 февраля, на 631-м километре автодороги М-10 "Россия" в Тосненском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

На указанном участке дороги 40-летний водитель каршерингового автомобиля Volkswagen Polo, двигаясь в сторону Петербурга, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовой машиной Volvo с прицепом. Ей управлял 46-летний мужчина. 

Грузовой автомобиль от удара выбросило на "встречку", и он въехал в BMW X3 34-летнего водителя, попав в кювет. 

В результате аварии скончался управлявший каршерингом. Водители двух других машин-участниц происшествия не пострадали. 

Полиция устанавливает детали и обстоятельства ДТП, проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что на КАД образовалась пробка на несколько километров из-за серии ДТП.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Теги: автодорога россия, ленобласть смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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