На КАД образовалась пробка на несколько километров из-за серии ДТП

На дороге произошло минимум пять аварий.

На КАД образовалась огромная пробка. Минимум пять аварий произошло в районе станций метро "Шушары" и "Обухово".

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", примерно на 57-м км внешнего кольца КАД столкнулись около десяти машин. Автомобили заняли несколько полос.

Движение по дороге затруднено. Пробка растянулась на семь километров. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что с 23 февраля в трех районах Петербурга будет ограничено движение.

Фото: Piter.tv