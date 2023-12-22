С 23 февраля в трех районах Петербурга будет ограничено движение

Ограничения начнут действовать в Колпинском, Кронштадтском, Центральном районах.

ГАТИ информирует о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения в трех районах Петербурга с 23 февраля.

С 23 февраля по 3 июня в связи с производством работ по переустройству инженерных сетей ограничивается движение транспорта по Колпинскому шоссе в поселке Шушары от Московского шоссе до Софийской улицы. Также по 15 мая закрыто движение транспорта по Колпинскому шоссе в поселке Шушары от Софийской улицы до Фидерной улицы.

Объезд: Софийская улица, Заводской проспект, улица Танкистов, Фидерная улица, Финляндская улица.

С 23 февраля по 12 июня в связи с производством работ по строительству дороги закрывается движение транспорта по Цитадельскому шоссе в Кронштадте от улицы Гидростроителей до улицы Литке.

Объезд: улица Литке, улица Станюковича, улица Гидростроителей.

С 23 февраля по 20 июля в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей закрывается движение транспорта по боковому проезду Синопской набережной от проспекта Бакунина до Херсонского проезда.

Все ограничения движения транспорта, связанные с производством земляных, строительных и ремонтных работ, доступны на карте на сайте ГАТИ.

Строительство ШМСД станет причиной ограничений в движении на Московском проспекте.

Фото: Piter.tv