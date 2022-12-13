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В Выборге нашли человеческую ногу в чёрном пакете
Сегодня, 8:57
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В Выборге нашли человеческую ногу в чёрном пакете

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Фрагмент тела находился у гаражей.

Вечером воскресенья, 16 апреля, в полицию поступило сообщение от 40-летнего мужчины, который обнаружил человеческую ногу в пакете у гаражей на малой Батарейной горе в Выборге. Об этом стало известно Piter.TV.

Фрагмент тела был найден в 600 метрах от дома №1 по Московскому проспекту, на территории гаражного кооператива. На ногу был надет бежевый носок.

Останки направлены в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что в деревне Сала в сгоревшем авто нашли труп.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, Криминальные происшествия,

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