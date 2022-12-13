В деревне Сала в сгоревшем авто нашли труп

В кроссовере Mazda Tribute было тело 42-летнего владельца авто.

В Кингисеппском районе Ленобласти в сгоревшей машине нашли труп. Уничтоженную огнем иномарку заметили местные жители в деревне Сала около реки. Инцидент произошел днем ранее, 15 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В кроссовере Mazda Tribute был труп 42-летнего владельца авто. Тело направили в морг для установления причины смерти.

Известно, что погибший был жителем Ленобласти. Сейчас стражи порядка выясняют обстоятельства случившегося. Проводится проверка.

На месте происшествия полиция нашла обгоревший фрагмент ружья Simson и обгоревшую стеклянную бутылку.

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Фото: Piter.tv