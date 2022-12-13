Жителя Невского района подозревают в совращении трех детсадовцев

Подозреваемым в преступлении стал сожитель бабушки детей.

В Невском районе неадекват домогался до трех маленьких детей. Инцидент произошел в квартире на улице Новоселов.

По данным Piter.tv, подозреваемым стал 53-летний мужчина. Его жертвами оказались малыши шести, пяти и двух лет.

В день нападения дети находились в гостях у бабушки. К ним пристал сожитель пожилой женщины.

Правоохранители завели уголовное дело. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv