Жителя Невского района подозревают в совращении трех детсадовцев

В Невском районе неадекват домогался до трех маленьких детей. Инцидент произошел в квартире на улице Новоселов.
По данным Piter.tv, подозреваемым стал 53-летний мужчина. Его жертвами оказались малыши шести, пяти и двух лет.
В день нападения дети находились в гостях у бабушки. К ним пристал сожитель пожилой женщины.
Правоохранители завели уголовное дело. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv: водитель попутки изнасиловал выпившую студентку петербургского университета на пустыре.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все