Водитель попутки изнасиловал выпившую студентку петербургского университета на пустыре

Инцидент произошел, когда девушка возвращалась домой из ночного клуба.

Накануне ночью, 15 апреля, в полицию обратилась студентка петербургского вуза, над которой надругался неизвестный водитель. Мужчина пообещал подвезти девушку до дома, но по дороге остановил машину на пустыре и изнасиловал пассажирку.

По информации Piter.tv, пострадавшей оказалась девушка из Абхазии, которая учится в Северной столице. Пострадавшая отдыхала в клубе с друзьями. В какой-то момент они вызвали для приятельницы такси до дома. Водитель высадил пассажирку на КАД, поскольку у той не было денег.

Девушку пообещал подвезти до дома другой автомобилист. Все было хорошо, но вдруг злоумышленник остановил легковушку и накинулся на свою жертву. Он изнасиловал пассажирку и затем высадил из салона.

Пострадавшую доставили в больницу. Правоохранители приняли заявление у 20-летней студентки. Они завели уголовное дело. Стражи порядка задержали двух подозреваемых.

Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на улице Кольцова 17-летнюю девушку изнасиловал знакомый.

Фото: Piter.tv