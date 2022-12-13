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На улице Кольцова 17-летнюю девушку изнасиловал знакомый
Сегодня, 11:45
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На улице Кольцова 17-летнюю девушку изнасиловал знакомый

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Пострадавшая обратилась в службу "112" и попросила наказать злоумышленника.

В четверг, 13 апреля,  28-летний мужчина надругался над 17-летней девушкой. Инцидент произошел на улице Кольцова.

По информации Piter.tv, пострадавшая позвонила в службу "112" в 22:39. Она рассказала, что  знакомый изнасиловал ее на улице около шести часов утра.

На место случившегося приехали полицейские. По "горячим следам" они задержали подозреваемого.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: полицейские начали проверку после ДТП на проспекте Кима, в котором пострадала пенсионерка.

Фото: Pexels

 

Теги: изнасилование, надругался над школьницей, полиция, улица кольцова
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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