На улице Кольцова 17-летнюю девушку изнасиловал знакомый

Пострадавшая обратилась в службу "112" и попросила наказать злоумышленника.

В четверг, 13 апреля, 28-летний мужчина надругался над 17-летней девушкой. Инцидент произошел на улице Кольцова.

По информации Piter.tv, пострадавшая позвонила в службу "112" в 22:39. Она рассказала, что знакомый изнасиловал ее на улице около шести часов утра.

На место случившегося приехали полицейские. По "горячим следам" они задержали подозреваемого.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: полицейские начали проверку после ДТП на проспекте Кима, в котором пострадала пенсионерка.

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