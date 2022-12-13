На улице в Выборге нашли отрубленные человеческие ноги

Согласно результатам экспертизы, фрагменты тела пролежали на месте 2-4 недели.

Утром четверга, 16 февраля, на улице в Выборге были обнаружены человеческие конечности. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Ленинградской области.

Предположительно мужские фрагменты тела находились под мостом неподалёку от Анненских укреплений. На место обнаружения выдвинулись полицейские, следователи, эксперты и сотрудники следственного отдела СК по городу. Сейчас они проводят оперативно-слкдственные мероприятия.

Согласно результатам экспертизы, фрагменты тела пролежали на месте 2-4 недели. Следственной отдел по городу Выборг СУ СК РФ по Ленобласти начал доследственную проверку.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге под окнами дома нашли тело начальника управления финансового обеспечения ЗВО.

Видео: Telegram / Следком47