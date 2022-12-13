В Петербурге под окнами дома нашли тело начальника управления финансового обеспечения ЗВО

В Калининском районе Петербурга под окнами дома нашли тело 58-летней женщины, которая являлась начальником управления финансового обеспечения ЗВО. Об этом рассказала "Фонтанка".
Тело нашли под окнами дома на Замшиной улице утром 15 февраля. По одной из версий, её смерть может быть самоубийством. В пресс-службе ЗВО "Фонтанке" подтвердили, что женщина являлась их сотрудницей, но от других комментариев отказались.
Ранее девятиклассницу нашли без сознания в булочной на Светлановском проспекте.
Фото: Piter.tv
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