Девятиклассницу нашли без сознания в булочной на Светлановском проспекте

Со слов матери девочки, она попросила дочку заехать после школы в булочную. После этого школьница отзвонилась, что все купила и больше на связь не выходила.

В булочной на Светлановском проспекте нашли девятиклассницу без сознания. Об этом стало известно Piter.tv.

Со слов матери девочки, она попросила дочку заехать после школы в булочную. После этого школьница отзвонилась, что все купила и больше на связь не выходила. Девятиклассницу нашли лежащей на полу в углу помещения булочной без сознания. Её доставили в больницу с токсическим действием неизвестного препарата. Она помещена в реанимацию.

Семья полная, на учете в ОДН не состоит.

Накануне на Новосмоленской набережной девятиклассница упала с балкона 14 этажа на автомобиль.

Фото: pxhere.com