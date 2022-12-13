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Девятиклассницу нашли без сознания в булочной на Светлановском проспекте
Сегодня, 9:53
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Девятиклассницу нашли без сознания в булочной на Светлановском проспекте

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Со слов матери девочки, она попросила дочку заехать после школы в булочную. После этого школьница отзвонилась, что все купила и больше на связь не выходила.

В булочной на Светлановском проспекте нашли девятиклассницу без сознания. Об этом стало известно Piter.tv.

Со слов матери девочки, она попросила дочку заехать после школы в булочную. После этого школьница отзвонилась, что все купила и больше на связь не выходила. Девятиклассницу нашли лежащей на полу в углу помещения булочной без сознания. Её доставили в больницу с токсическим действием неизвестного препарата. Она помещена в реанимацию.

Семья полная, на учете в ОДН не состоит.

Накануне на Новосмоленской набережной девятиклассница упала с балкона 14 этажа на автомобиль.

Фото: pxhere.com

Теги: булочная, дети, светлановский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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