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На Новосмоленской набережной девятиклассница упала с балкона 14 этажа на автомобиль
Сегодня, 8:37
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Новосмоленской набережной девятиклассница упала с балкона 14 этажа на автомобиль

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Полицейские рядом с автомобилем обнаружили труп школьницы с травмами, характерными после падения с высоты.

Девятиклассница упала с балкона общей лестницы на Новосмоленской набережной на припаркованный автомобиль. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию днём 14 февраля обратился прохожий, который сообщил, что на Новосмоленской набережной на автомобиле Renault Duster лежит тело женщины.

Полицейские рядом с автомобилем обнаружили труп школьницы с травмами, характерными после падения с высоты. Установлено, что с общего балкона 14 этажа упала девятиклассница.

Проводится проверка. Семья не находится на профилактических учётах, мать с отцом в разводе и живут отдельно.

Ранее школьница выжила после падения с 12 этажа в Шушарах.

Фото: Piter.tv 

Теги: дети, падение, школьники
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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