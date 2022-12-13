На Новосмоленской набережной девятиклассница упала с балкона 14 этажа на автомобиль

Полицейские рядом с автомобилем обнаружили труп школьницы с травмами, характерными после падения с высоты.

Девятиклассница упала с балкона общей лестницы на Новосмоленской набережной на припаркованный автомобиль. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию днём 14 февраля обратился прохожий, который сообщил, что на Новосмоленской набережной на автомобиле Renault Duster лежит тело женщины.

Полицейские рядом с автомобилем обнаружили труп школьницы с травмами, характерными после падения с высоты. Установлено, что с общего балкона 14 этажа упала девятиклассница.

Проводится проверка. Семья не находится на профилактических учётах, мать с отцом в разводе и живут отдельно.

Ранее школьница выжила после падения с 12 этажа в Шушарах.

Фото: Piter.tv