Школьница выжила после падения с 12 этажа в Шушарах

Пострадавшая с острым переломом обеих бедренных костей, шоком 2 степени, закрытой травмой органов брюшной полости была госпитализирована в детскую больницу.

В Шушарах школьница выжила после падения на козырек дома 284 по Московскому шоссе, стало известно Piter.tv.

Полицейскими на козырьке была обнаружена 16-летняя девушка, которая в присутствии своей подруги упала с общего балкона 12 этажа. Пострадавшая с острым переломом обеих бедренных костей, шоком 2 степени, закрытой травмой органов брюшной полости была госпитализирована в детскую больницу.

В январе медики Педуниверситета спасли выпавшую с 9-го этажа девочку. У нее были травмы головы, внутренних органов, включая лёгкие и сердце, а также костно-мышечной системы.

Фото: Piter.tv