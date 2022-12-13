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Школьница выжила после падения с 12 этажа в Шушарах
Сегодня, 8:30
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Школьница выжила после падения с 12 этажа в Шушарах

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Пострадавшая с острым переломом обеих бедренных костей, шоком 2 степени, закрытой травмой органов брюшной полости была  госпитализирована в детскую больницу.

В Шушарах школьница выжила после падения на козырек дома 284 по Московскому шоссе, стало известно Piter.tv.

Полицейскими на козырьке была обнаружена 16-летняя девушка, которая в присутствии своей подруги упала с общего балкона 12 этажа. Пострадавшая с острым переломом обеих бедренных костей, шоком 2 степени, закрытой травмой органов брюшной полости была  госпитализирована в детскую больницу.

В январе медики Педуниверситета спасли выпавшую с 9-го этажа девочку. У нее были травмы головы, внутренних органов, включая лёгкие и сердце, а также костно-мышечной системы. 

Фото: Piter.tv 

Теги: падение, шушары
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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