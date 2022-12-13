Медики Педуниверситета спасли выпавшую с 9-го этажа девочку

Девочка выпала из окна 7 ноября 2022 года в Приморском районе.

В Педиатрическом университете медики спасли подростка, который выпал с девятого этажа. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Девочка выпала из окна 7 ноября 2022 года в Приморском районе. У нее были травмы головы, внутренних органов, включая лёгкие и сердце, а также костно-мышечной системы.

Ввиду сложности о случае сразу доложили ректору СПбГПМУ профессору Дмитрию Иванову, который лично возглавил консилиум по определению тактики лечения. Была собрана команда специалистов из разных областей. Благодаря этому врачи наконец смогли отключить ИВЛ — это стало их большой победой. На протяжении всех новогодних каникул состояние девочки было под пристальным наблюдением, и сегодня можно уверенно сказать о стабильности юной пациентки.

Но впереди у неё ещё одна операция — стабилизирующее вмешательство на грудном отделе позвоночника.

Ранее в Красном селе начальника участка ЖКС задержали при получении взятки. Следствие полагает, что 38-летний обвиняемый знал, что помещение многокрватирного дома переделали незаконно под кафе.

Фото: Piter.tv

