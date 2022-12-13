В Красном селе начальника участка ЖКС задержали при получении взятки

Следствие полагает, что 38-летний обвиняемый знал, что помещение многокрватирного дома переделали незаконно под кафе.

Главу участка по эксплуатации и обслуживанию одного из жилкомсервисов Красносельского района поймали с поличным при получении взятки. По факту возбудили уголовное дело. Об этом 11 января рассказали в пресс-службе СУ СКР по Петербургу.

Следствие полагает, что 38-летний обвиняемый знал, что помещение многокрватирного дома переделали незаконно под кафе. За 20 тыс. рублей в месяц он согласился это заведение "не замечать". Так, он получил уже порядка 60 тыс. рублей.

Владелец кафе принес 170 тысяч рублей в чемодане, которые были муляжом. С ним на руках начальника отдела и взяли оперативники.

Ранее в Каменке жены военнослужащих попросили отремонтировать Дом офицеров. В Доме офицеров не было капитального ремонта с 1968 года.

Фото: Piter.tv

