В Каменке жены военнослужащих попросили отремонтировать Дом офицеров

В Доме офицеров не было капитального ремонта с 1968 года.

В среду, 11 января, после встречи с женами военнослужащих в военном посёлке Каменка Выборгского района депутат ГД от Ленобасти Ольга Занко обратилась с просьбой отремонтировать местный Дом офицеров. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале.

Обращение направили в Минобороны. В Доме офицеров не было капитального ремонта с 1968 года.

Ранее петербурженка предстанет перед судом за кражу денег с банковского счета бывшей родственницы. Уголовное дело направлено в Кронштадтский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.tv

