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В Каменке жены военнослужащих попросили отремонтировать Дом офицеров
Сегодня, 19:50
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В Каменке жены военнослужащих попросили отремонтировать Дом офицеров

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В Доме офицеров не было капитального ремонта с 1968 года. 

В среду, 11 января, после встречи с женами военнослужащих в военном посёлке Каменка Выборгского района депутат ГД от Ленобасти Ольга Занко обратилась с просьбой отремонтировать местный Дом офицеров. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале. 

Обращение направили в Минобороны. В Доме офицеров не было капитального ремонта с 1968 года. 

Ранее петербурженка предстанет перед судом за кражу денег с банковского счета бывшей родственницы. Уголовное дело направлено в Кронштадтский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.tv
 

Теги: дом офицеров, жены, капитальный ремонт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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