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Петербурженка предстанет перед судом за кражу денег с банковского счета бывшей родственницы
Сегодня, 12:17
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербурженка предстанет перед судом за кражу денег с банковского счета бывшей родственницы

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Уголовное дело направлено в Кронштадтский районный суд для рассмотрения по существу.

Петербурженка предстанет перед судом за кражу денежных средств с банковского счета бывшей родственницы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

По версии следствия, ранее судимая женщина 28 октября 2022 года, находясь в одной из квартир дома по улице Карла Маркса в Кронштадте, похитила банковскую карту бывшей жены родного дяди. После этого она бесконтактным способом произвела оплаты в различных магазинах, тем самым тайно похитив около 3,5 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Кронштадтский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.tv

Теги: деньги, кража
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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