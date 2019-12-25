Петербурженка предстанет перед судом за кражу денег с банковского счета бывшей родственницы

Уголовное дело направлено в Кронштадтский районный суд для рассмотрения по существу.

Петербурженка предстанет перед судом за кражу денежных средств с банковского счета бывшей родственницы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

По версии следствия, ранее судимая женщина 28 октября 2022 года, находясь в одной из квартир дома по улице Карла Маркса в Кронштадте, похитила банковскую карту бывшей жены родного дяди. После этого она бесконтактным способом произвела оплаты в различных магазинах, тем самым тайно похитив около 3,5 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Кронштадтский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.tv