Петербурженка получила перелом ребра после столкновения с электросамокатом

После оказания медицинской помощи пострадавшую отпустили домой.

В Петербурге 54-летняя петербурженка получила перелом и ушибы после того, как её на тротуаре сбил электросамокат. Об этом стало известно Piter.tv.

Днём 22 мая на Конногвардейском бульваре женщину на тротуаре сбил электросамокат. В больнице у пострадавшей диагностировали перелом седьмого ребра слева, ушиб и гематому скуловой области.

После оказания медицинской помощи пострадавшую отпустили домой. Проводится проверка.

Ранее эксперт рассказал, как не попасть в ДТП с электросамокатом.

Фото: Piter.tv