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Петербурженка получила перелом ребра после столкновения с электросамокатом
Сегодня, 10:07
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербурженка получила перелом ребра после столкновения с электросамокатом

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После оказания медицинской помощи пострадавшую отпустили домой.

В Петербурге 54-летняя петербурженка получила перелом и ушибы после того, как её на тротуаре сбил электросамокат. Об этом стало известно Piter.tv.

Днём 22 мая на Конногвардейском бульваре женщину на тротуаре сбил электросамокат. В больнице у пострадавшей диагностировали перелом седьмого ребра слева, ушиб и гематому скуловой области.

После оказания медицинской помощи пострадавшую отпустили домой. Проводится проверка.

Ранее эксперт рассказал, как не попасть в ДТП с электросамокатом.

Фото: Piter.tv

Теги: травмы, электросамокат
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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