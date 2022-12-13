Эксперт рассказал, как не попасть в ДТП с электросамокатом

Популярный и мобильный вид транспорта может стать опасным при несоблюдении правил.

Электросамокат является довольно опасным видом транспорта. О том, как избежать неприятных последствий и не попасть в ДТП, рассказал врач высшей категории Сергей Длин в беседе телеканала "360".

Эксперт подчеркнул, что самокаты не очень устойчивы, при этом они могут разгоняться до больших скоростей. Люди, которые управляют транспортом, часто могут перемещаться с тротуаров на проезжие части. Часто это приводит к столкновениям и получениям черепно-мозговых травм, ушибов и переломов.

Они то как пешеход, то как автомобиль. И, собственно говоря, они могут зачастую прибегать к достаточно опасным и резким маневрам. Соответственно, риск того, что они кого-то собьют на большой скорости, остается достаточно высоким. Здесь, как правило, может травмироваться и сам человек, который управляет самокатом, и травмировать также пешехода. Сергей Длин, врач высшей категории

Также врач отметил, что при езде на самокате необходимо использовать шлемы, чтобы уберечься от травм.

Что касается пешеходов — конечно, нужно внимательно смотреть и не заходить, например, на дорожки, которые отведены специально для самокатов. Бывают случаи, когда просто сам пешеход виноват — конечно же, [нужно] быть очень внимательным. Что касается самоката, он требует предельной высокой концентрации движения. Сергей Длин, врач высшей категории

Эксперт заключил, что внимательность при движении нужно сохранять и пешеходам, и водителям.

Ранее мы сообщили о том, что в Кудрово водитель сбил двух 14-летних девочек, которые ехали на одном электросамокате.

Фото: Piter.TV