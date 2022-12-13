В Кудрово водитель сбил двух 14-летних девочек, которые ехали на одном электросамокате

Водитель к административной ответственности за нарушение ПДД в 2023 году не привлекался.

В Кудрово две школьницы, передвигающиеся на одном электросамокате, угодили под колёса автомобиля. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 16 мая 48-летний водитель, управляя автомобилем Chery Tiggo, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на пересекавших проезжую часть дороги на одном электросамокате двух 14-летних школьниц. Обе с различными травмами были госпитализированы в больницу во Всеволожске.

Водитель к административной ответственности за нарушение ПДД в 2023 году не привлекался.

Ранее иномарка сбила четвероклассника на самокате в Красногвардейском районе.

Фото: Piter.tv