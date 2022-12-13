Охранник намыва Васильевского острова подал жалобу на действия СК

Василеостровский районный суд Северной столицы зарегистрировал жалобу от охранника северного намыва Васильевского острова, который не пустил на объект главу СК РФ Александра Бастрыкина. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Жалоба была подана "на незаконные действия старшего следователя по особо важным делам
Напомним, что сотрудник охранной организации проходит подозреваемым по делу о превышении полномочий, которое возбудили 16 мая. Однако постановление о деле отменили в тот же день.
Ранее мы сообщили о том, что суд прекратил дело в отношении экс-директора "Водоканала".
Фото: Пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все