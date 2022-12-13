Суд прекратил дело в отношении экс-директора "Водоканала"

Теперь экс-руководитель выступает фигурантом дела о халатности (ст. 293 УК). До этого ему инкриминировали превышение должностных полномочий (ст. 285 УК).

Смольнинский районный суд Северной столицы переквалифицировал уголовное дело, возбуждённое в отношении бывшего главы ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Евгения Целикова. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба городских судов.

Теперь экс-руководитель выступает фигурантом дела о халатности (ст. 293 УК). До этого ему инкриминировали превышение должностных полномочий (ст. 285 УК). В связи с переквалификацией статьи, чиновник, который свою вину не признал, автоматически перестал преследоваться по ней в связи с истечением сроков давности.

По версии следствия, Целиков не стал растрогать контракт с ООО "РИИ", который заключили по завышенной цене. Это действие причинило материальный ущерб предприятию.

Ранее суд вынес приговор петербуржцу за установление скрытой камеры в коммуналке.

Фото: Piter.TV