Суд вынес приговор петербуржцу за установление скрытой камеры в коммуналке

Мужчина год следил за своими соседками.

Мировой суд признал 36-летнего Дмитрия Михайлова виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни. Об этом сегодня сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга. Мужчина тайно следил за своими соседками.

Виновный проживал в коммунальной квартире на Кронверкской улице. Он установил скрытую камеру в туалете и наблюдал за двумя женщинами. Согласно материалам дела, записывающее устройство соседи не замечали с октября 2021 года по декабрь 2022 года.

В результате расследования на жёстком диске были найдены 69 видеозаписей, героинями которых стали две соседки.

Фото: Pexels.