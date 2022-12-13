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Суд вынес приговор петербуржцу за установление скрытой камеры в коммуналке
Сегодня, 19:41
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anyagibova Добавить в Яндекс.Новости

Суд вынес приговор петербуржцу за установление скрытой камеры в коммуналке

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Мужчина год следил за своими соседками.

Мировой суд признал 36-летнего Дмитрия Михайлова виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни. Об этом сегодня сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга. Мужчина тайно следил за своими соседками.

Виновный проживал в коммунальной квартире на Кронверкской улице. Он установил скрытую камеру в туалете и наблюдал за двумя женщинами. Согласно материалам дела, записывающее устройство соседи не замечали с октября 2021 года по декабрь 2022 года.

В результате расследования на жёстком диске были найдены 69 видеозаписей, героинями которых стали две соседки.

Фото: Pexels.

Теги: коммуналка в петербурге, мировой суд петербурга, скрытая камера, суд
Категории: Лента новостей,

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