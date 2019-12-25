Игорь Конашенков рассказал о том, что во время миссии никто из местного населения не погиб.

Российские войска разрушили резервный радиотелецентр в Киеве. Об этом на утреннем брифинге с журналистами рассказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Генерал-майор уточнил, что удар Вооруженные силы РФ наносили высокоточным оружием в районе Лысая гора, расположенном в украинской столице.

В результате нанесения удара высокоточным оружием большой дальности выведен из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве, использовавшийся СБУ для психологических операций против России. Игорь Конашенков.Генерал-майор РФ

В военном ведомстве подчеркнули, что жертв и разрушений жилых домов в результате воздушного удара нет. В общей сложности Минобороны России за время проведения специальной военной операции на территории Украины ликвидировали 1 612 объектов инфраструктуры.

ВС России уничтожили более 1600 военных объектов Украины за время операции.

Фото и видео: Минобороны России