  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Российские войска разрушили резервный радиотелецентр в Киеве
Сегодня, 10:10
113
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Российские войска разрушили резервный радиотелецентр в Киеве

0 0

Игорь Конашенков рассказал о том, что во время миссии никто из местного населения не погиб.

Российские войска разрушили резервный радиотелецентр в Киеве. Об этом на утреннем брифинге с журналистами рассказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Генерал-майор уточнил, что удар Вооруженные силы РФ наносили высокоточным оружием в районе Лысая гора, расположенном в украинской столице.

В результате нанесения удара высокоточным оружием большой дальности выведен из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве, использовавшийся СБУ для психологических операций против России.

Игорь Конашенков.Генерал-майор РФ

В военном ведомстве подчеркнули, что жертв и разрушений жилых домов в результате воздушного удара нет. В общей сложности Минобороны России за время проведения специальной военной операции на территории Украины ликвидировали 1 612 объектов инфраструктуры.

ВС России уничтожили более 1600 военных объектов Украины за время операции.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: игорь конашенков, лысая гора, минобороны, радиотелецентр, телевышка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии