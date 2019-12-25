Российские войска разрушили резервный радиотелецентр в Киеве. Об этом на утреннем брифинге с журналистами рассказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Генерал-майор уточнил, что удар Вооруженные силы РФ наносили высокоточным оружием в районе Лысая гора, расположенном в украинской столице.
В результате нанесения удара высокоточным оружием большой дальности выведен из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве, использовавшийся СБУ для психологических операций против России.
Игорь Конашенков.Генерал-майор РФ
В военном ведомстве подчеркнули, что жертв и разрушений жилых домов в результате воздушного удара нет. В общей сложности Минобороны России за время проведения специальной военной операции на территории Украины ликвидировали 1 612 объектов инфраструктуры.
ВС России уничтожили более 1600 военных объектов Украины за время операции.
Фото и видео: Минобороны России
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