ВС России уничтожили более 1600 военных объектов Украины за время операции

Игорь Конашенков рассказал об успехах армии РФ на утро 3 марта.

Вооруженные силы России уничтожили более 1600 военных объектов на Украине за время проведения специальной операции. Соответствующее заявление сделал на утреннем брифинге официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Генерал-майор уточнил, что ликвидировано также 49 боевых самолетов противника на земле, 13 самолетов в воздушном пространстве.

Всего за время операции поражено 1612 объектов, среди них: 62 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 52 радиолокационных станций. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Армия России уничтожила 606 танков и других боевых бронированных машин на Украине,а также 67 реактивных систем залпового огня, 227 полевых артиллерийских орудий и минометов, 405 единиц автомобильной техники и 53 дрона.

Минобороны: танк РФ в ходе боя был атакован американским ПТУР Javelin.

Фото и видео: Минобороны России