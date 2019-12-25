Минобороны: танк РФ в ходе боя был атакован американским ПТУР Javelin

Игорь Конашенков рассказал о героизме российских танкистов.

Минобороны России заявило, что отечественный танк в ходе боя на территории Украины был атакован американским противотанковым комплексом Javelin. При этом инциденте экипаж получил контузию. Однако ситуация не вывела боевую технику из строя. Соответствующими сведениями с журналистами во время брифинга поделился генерал-майор РФ Игорь Конашенков. Он рассказал о проведении специальной военной операции РФ.

В ходе боя российский танк был атакован американским ПТУР Javelin. Экипаж получил контузию, однако из боя не вышел. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Эксперт подчеркнул, что российские танкисты, после того, как убедились в исправности техники, метким огнем ликвидировали еще два танка противника. Вооруженные силы РФ будут и дальше доводить сведения до граждан страны о героизме военнослужащих.

Российская армия устраняет угрозу появления на Украине ядерного оружия.

Фото и видео: Минобороны России