Российская армия устраняет угрозу появления на Украине ядерного оружия. С соответствующим заявлением во время регулярного брифинга с журналистами выступил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Генерал- майор сообщил прессе о том, что в ближайшее время на Украине должны были появиться военные базы Североатлантического альянса, а также ядерное вооружение и средства его доставки. В текущий момент Вооруженные силы РФ устраняют эту угрозу для национальной безопасности страны. Эксперт уверен в том, что Россия будет защищена от НАТО.
Армия устраняет реальную угрозу России…с территории, на которой вопреки воле украинского народа в ближайшее время должны были появиться натовские базы, ядерное оружие.
Игорь Конашенков, генерал-майор РФ
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Фото и видео: Минобороны России
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