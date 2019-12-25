Игорь Конашенков рассказал, что на Украине могли появиться базы НАТО.

Российская армия устраняет угрозу появления на Украине ядерного оружия. С соответствующим заявлением во время регулярного брифинга с журналистами выступил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Генерал- майор сообщил прессе о том, что в ближайшее время на Украине должны были появиться военные базы Североатлантического альянса, а также ядерное вооружение и средства его доставки. В текущий момент Вооруженные силы РФ устраняют эту угрозу для национальной безопасности страны. Эксперт уверен в том, что Россия будет защищена от НАТО.

Армия устраняет реальную угрозу России…с территории, на которой вопреки воле украинского народа в ближайшее время должны были появиться натовские базы, ядерное оружие. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Минобороны указало на фейки о "неисчислимых" потерях России.

Фото и видео: Минобороны России