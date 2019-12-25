Игорь Конашенков призвал не верить дезинформации.

Минобороны указало на фейки о "неисчислимых" потерях России. Соответствующей информацией с журналистами поделился во время регулярного брифинга официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. По данным специалиста, сведения отдельных западных СМИ о "неисчислимых" потерях Вооруженных сил РФ является целенаправленной дезинформацией.

Хочу еще раз подчеркнуть, ни военнослужащие срочной службы, ни курсанты учебных заведений Минобороны России в специальной операции не участвуют. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Игорь Конашенков ранее напомнил о том, что потери военных, силовиков и националистов Украины с начала специальной военной операции превысили 2 800 человек. При этом военнослужащих РФ на территории погибло 498 человек.

Минобороны РФ: боевики национального батальона "Азов" ночью заминировали цеха завода "Азовсталь".

Фото и видео: Минобороны России