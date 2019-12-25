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Минобороны РФ: боевики национального батальона "Азов" ночью заминировали цеха завода "Азовсталь"
Сегодня, 7:06
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Минобороны РФ: боевики национального батальона "Азов" ночью заминировали цеха завода "Азовсталь"

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Игорь Конашенков рассказал о деятельности националистов в Мариуполе.

Минобороны РФ: боевики национального батальона "Азов" ночью заминировали производственные цеха завода "Азовсталь". Соответствующей информацией с журналистами поделился официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Генерал-майор уточнил, что инцидент зафиксирован в Мариуполе.

В городе Мариуполь боевики нацбатальона "Азов" в ночное время заминировали производственные цеха завода "Азовсталь".

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

В Минобороны России напомнили о том, что жители города продолжали работать, не подозревая о подготовке подрыва производственного объекта вместе с людьми. Это произошло бы в том случае, если бы удалось прорвать оборону города. Радикалы и националисты минируют и другие объекты социальной инфраструктуры. 

В Минобороны рассказали о потерях российских военнослужащих во время спецоперации на Украине.

Азов* - радикальная и националистическая группировка, движение запрещено в РФ

Фото и видео: Минобороны России

Теги: азов, азовсталь, игорь конашенков, мариуполь, минирование, минобороны
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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