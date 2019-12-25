Минобороны РФ: боевики национального батальона "Азов" ночью заминировали цеха завода "Азовсталь"

Минобороны РФ: боевики национального батальона "Азов" ночью заминировали производственные цеха завода "Азовсталь". Соответствующей информацией с журналистами поделился официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Генерал-майор уточнил, что инцидент зафиксирован в Мариуполе.
В городе Мариуполь боевики нацбатальона "Азов" в ночное время заминировали производственные цеха завода "Азовсталь".
Игорь Конашенков, генерал-майор РФ
В Минобороны России напомнили о том, что жители города продолжали работать, не подозревая о подготовке подрыва производственного объекта вместе с людьми. Это произошло бы в том случае, если бы удалось прорвать оборону города. Радикалы и националисты минируют и другие объекты социальной инфраструктуры.
В Минобороны рассказали о потерях российских военнослужащих во время спецоперации на Украине.
Азов* - радикальная и националистическая группировка, движение запрещено в РФ
Фото и видео: Минобороны России
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