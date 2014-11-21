Минобороны: 498 военных РФ погибли в ходе спецоперации, 1597 ранены

Игорь Конашенков оценил потери со стороны РФ и Украины.

Минобороны: 498 военнослужащих России погибли в ходе спецоперации, 1597 получили ранения. Об этом рассказал во время вечернего брифинга от 2 марта генерал-майор Игорь Конашенков. Официальный представитель ведомства подчеркнул, что потери с украинской стороны составили свыше 2 870 человек убитыми и около 3 700 ранеными с начала специальной военной операции РФ. Согласно подтвержденным данным, количество пленных военнослужащих из силовых ведомств Украины составляет 572 человека.

К сожалению, среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, имеются потери. Семьям погибших оказывается вся возможная помощь. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

В Минобороны уточнили, что российские солдаты и офицеры проявляют мужество, отвагу и героизм в ходе проведения специальной военной операции. Конашенков напомнил, что ВС РФусраняют реальную угрозу, которая исходила с территории Украины. Конашенков объяснил, что в государстве в ближайшее время должны были появиться базы НАТО, ядерное вооружение и средства его доставки.

Минобороны: аппаратная вещания телевышки в Киеве выведена из строя.

Фото и видео: Минобороны России

