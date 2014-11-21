  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Минобороны: 498 военных РФ погибли в ходе спецоперации, 1597 ранены
Сегодня, 7:04
111
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны: 498 военных РФ погибли в ходе спецоперации, 1597 ранены

0 0

Игорь Конашенков оценил потери со стороны РФ и Украины.

Минобороны: 498 военнослужащих России погибли в ходе спецоперации, 1597 получили ранения. Об этом рассказал во время вечернего брифинга от 2 марта генерал-майор Игорь Конашенков. Официальный представитель ведомства подчеркнул, что потери с украинской стороны составили свыше 2 870 человек убитыми и около 3 700 ранеными с начала специальной военной операции РФ. Согласно подтвержденным данным, количество пленных военнослужащих из силовых ведомств Украины составляет 572 человека. 

К сожалению, среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, имеются потери. Семьям погибших оказывается вся возможная помощь. 

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

В Минобороны уточнили, что российские солдаты и офицеры проявляют мужество, отвагу и героизм в ходе проведения специальной военной операции. Конашенков напомнил, что ВС РФусраняют реальную угрозу, которая исходила с территории Украины. Конашенков объяснил, что в государстве в ближайшее время должны были появиться базы НАТО, ядерное вооружение и средства его доставки.

Минобороны: аппаратная вещания телевышки в Киеве выведена из строя.

Фото и видео: Минобороны России
 

Теги: военная операция, игорь конашенков, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии