Минобороны: аппаратная вещания телевышки в Киеве выведена из строя

В Министерстве обороны России сообщили, что аппаратная вещания телевышки в Киеве выведена из строя. Такое заявление на брифинге с журналистами утром 2 марта сделал официальный представитель Игорь Конашенков. По данным генерал-майора, Вооруженные силы РФ вывели объект из работы за счет ракетного удара высокоточным оружием. Атака велась по инфраструктуре СБУ и 72-го главного центра психологических операций, расположенного в украинской столице.
В целях пресечения информационных атак против России, по технологическим объектам нанесен удар высокоточным оружием в городе Киев.
Игорь Конашенков, генерал-майор РФ
В результате воздушного удара российские силы не допустили разрушений жилых домов.
ВС РФ на Украине вывели из строя 1 502 объекта военной инфраструктуры ВСУ.
Фото и видео: Минобороны России
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