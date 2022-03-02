Минобороны: аппаратная вещания телевышки в Киеве выведена из строя

Игорь Конашенков рассказал, что в Киеве прекращена информационная атака против РФ.

В Министерстве обороны России сообщили, что аппаратная вещания телевышки в Киеве выведена из строя. Такое заявление на брифинге с журналистами утром 2 марта сделал официальный представитель Игорь Конашенков. По данным генерал-майора, Вооруженные силы РФ вывели объект из работы за счет ракетного удара высокоточным оружием. Атака велась по инфраструктуре СБУ и 72-го главного центра психологических операций, расположенного в украинской столице.

В целях пресечения информационных атак против России, по технологическим объектам нанесен удар высокоточным оружием в городе Киев. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

В результате воздушного удара российские силы не допустили разрушений жилых домов.

ВС РФ на Украине вывели из строя 1 502 объекта военной инфраструктуры ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России