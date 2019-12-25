ВС РФ на Украине вывели из строя 1 502 объекта военной инфраструктуры ВСУ

Игорь Конашенков рассказал о результатах на утро седьмого дня спецоперации на Украине.

Вооруженные силы России с начала специальной военной операции на Украине вывели из строя 1 502 объекта военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины. Об этом на ежедневном брифинге с журналистами рассказал генерал-майор Игорь Конашенков. Специалист уточнил, что армия ликвидировала 47 самолетов на земле и еще 11 самолетов в воздушном пространстве, а также 472 танка и других боевых бронированных машин. Уничтожены 62 реактивные системы залпового огня противника, 206 артиллерийских орудий и минометов, порядка 336 единиц автомобильной техники и 46 дронов.

Официальный представитель российского военного ведомства пояснил прессе, что ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам СБУ, а также 72-го главного центра психологических операций. В настоящее время силы Луганской народной республики продвинулись вглубь территории Украины на 75 километров. При этом боевая виация ВКС России уничтожила 67 объектов военной инфраструктуры Украины за счет массированной воздушной атакой.

Минобороны: город Херсон взят под полный контроль.

Фото и видео: Минобороны России

