Минобороны: город Херсон взят под полный контроль

Игорь Конашенков рассказал о том, что социальная инфраструктура города работает в обычном режиме.

В Минобороны России заявили, что украинский город Херсон взят под полный контроль. Об этом журналистам на ежедневном брифинге пояснил генерал-майор Игорь Конашенков. Официальный представитель военного ведомства заметил, что гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения и общественный транспорт в населенном пункте функционируют по привычному режиму. В настоящее время ведутся переговоры с местными властями о поддержании работы в социальной сфере.

В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы РФ с начала проведения специальной военной операции на Украине вывели из строя 1 502 объекта военной инфраструктуры ВСУ. Уточняется, что армия ликвидировала 51 пункт управления, а также узел связи. Ликвидировано 38 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны С-300, комплексы "Бук М-1" и "Оса", а также 51 радиолокационная станция.

Зеленский: все крупные города Украины заблокированы.

Фото и видео: Минобороны России