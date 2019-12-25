Зеленский: все крупные города Украины заблокированы

Президент Украины рассказал о том, что каждая площадь в стране стала площадью Свободы.

Президент Зеленский заявил, что все крупные города Украины заблокированы. Такое заявление глава государства сделал во время видеообращения для европейского парламента. Он оценил результаты проводимой в стране специальной военной операции РФ. По мнению лидера страны, каждая площадь любого населенного пункта внутри Украины теперь называется площадью Свободы, как бы она ни именовалась ранее.

Мы боремся просто за свою землю и свою свободу, и, поверьте мне, несмотря на то что сейчас заблокированы все крупные города нашей страны, никто в нашу свободу и государство не зайдет. Владимир Зеленский, президент Украины

В Минобороны России ранее сообщали, что военные заблокировали украинские города Чернигов, Сумы, Херсон и частично Киев (с западного направления). Под контролем российских военнослужащих оказались Бердянск, Энергодар и территория вокруг Запорожской атомной электростанции. С 28 февраля ведомство объявило о завершении блокирования Мариуполя силами ДНР.

Зеленский не ощущает конкретики по итогам первого раунда переговоров с РФ.

Фото и видео: YouTube / Телеканал Рада