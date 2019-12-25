Зеленский не ощущает конкретики по итогам первого раунда переговоров с РФ

Глава Украины просит Запад дать Киеву гарантии безопасности.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не ощущает конкретики по итогам первого раунда переговоров между российской и украинской делегациями. Политик напомнил, что требуется найти компромисс для продолжения диалога. Такое заявление глава государства сделал во время интервью в бункере, которое он дал для иностранных СМИ (телеканала CNN и информационного агентства The Reuters).

Есть единственное - это 1% того, что они снова могут встретиться…Вы же знаете, чтобы делать шаги вперед, нужно, чтобы кто-то делал шаги навстречу. А там, где есть большие проблемы и риски терять ежедневно людей, надо делать шаги назад. Владимир Зеленский, президент Украины

Владимир Зеленский призвал Запад предоставить Киевe гарантии безопасности в том случае, если страны не хотят принимать Украину в НАТО. Политик подчеркнул, что страна хочет защитить территориальную целостность, границы. Для этого нужны гаранты о полной безопасности и юридические гарантии.

Зеленский назвал прекращение обстрелов условием для переговоров.

Фото и видео: CNN