Президент Украины дал интервью в бункере американцам.

Украинский президент Владимир Зеленский назвал прекращение обстрелов условием для переговоров с Россией. В совместном интервью для американских СМИ (телеканала CNN и информационному агентству The Reuters) глава государства рассказал о том, что Москве следует прекратить обстрел территории и городов до того, как будут возможны полноценные переговоры между сторонами. Пресса увидела политика в его укрепленном комплексе правительственных зданий, расположенном в Киеве. Сейчас президент находится под защитой военных.

Необходимо, по крайней мере, перестать обстреливать людей, лишь перестать обстреливать, а потом сесть за переговорный стол. Владимир Зеленский, президент Украины

Владимир Зеленский не стал давать однозначного ответа относительно перспектив дальнейших переговоров страны с Россией. Он ответил журналистам о том, что страна "посмотрит", будет ли РФ готова к общению и станут ли эти встречи продуктивными. В том случае, если Москва согласится отвести свои войска на позиции, на которых они находились шесть дней назад, то для Киева этот фактора станет признаком того, что "они готовы к миру".

Лукашенко назвал "сложным" телефонный разговор с президентом Зеленским.

Фото и видео: CNN